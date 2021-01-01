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قدورة فارس: الاحتلال يمارس سياسة انتقام ممنهجة بحق الأسير عماد البطران

الأحد 28 مارس 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قدورة فارس: الاحتلال يمارس سياسة انتقام ممنهجة بحق الأسير عماد البطران



رام الله /سما/

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس:" إن الاحتلال يمارس سياسة انتقام ممنهجة بحق الأسير عماد البطران من خلال الاعتقالات المتكررة له حتى لا يستقر في حياته خارج المعتقل".

جاءت أقوال فارس، مساء يوم الأحد، في تصريحٍ خاص لإذاعة "صوت القدس"، تعقيبًا على إضراب الأسير البطران رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأشار إلى أن الأسير البطران اعتقل مرات عدة تحت بند الاعتقال الإداري وواجهه بالإضراب عن الطعام، مؤكدًا على أن الأسير قرر خوض الإضراب عن الطعام عقب استنتاجه أن استهدافه المتكرر من الاحتلال لا يمكن ايقافه إلا من خلال الإضراب عن الطعام.

#نادي الأسير #الاسير البطران #الاعتقال الاداري #السجون الاسرائيلية

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