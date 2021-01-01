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أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

الأحد 28 مارس 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة



رام الله /سما/

دخل أربعة أسرى أعواماُ جديدة في سجون الاحتلال وهم :

- الأسير وائل ياقين موسى النتشة (55 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 22 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير شادي محمود محمد السوقية (39 عاماً) من جنين، دخل عامه 19 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 30 عاما.

- الأسير محمد شادي الصوص (24 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الثالث على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 3 أعوام وثلاث شهور.

- الأسير أكرم إبراهيم القواسمي (47 عامًا)، من سكان القدس، دخل عامه السادس والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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