"المبادرة الوطنية" تعلن تسجيل قائمتها الانتخابية.. وتكشف عن برنامجها

رام الله /سما/

أعلنت حركة "المبادرة الوطنية" الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، تسجيل قائمتها الانتخابية للمجلس التشريعي.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنها سجلت قائمتها الانتخابية للمجلس التشريعي والتي تتميز بحضور بارز للشباب والشابات ولنساء وعدد من المستقلين بالإضافة إلى ممثلين بارزين لأسر الشهداء وللأسرى المحررين والجرحى وذوي الإعاقة والمزارعين والعمال والأطباء و المهندسين وغيرهم من المهنيين.

وبينت أن القائمة تشمل أيضًا مناضلين ومناضلات ونشطاء وشخصيات وطنية ومجتمعية من مختلف محافظات قطاع غزة والضفة بما فيها القدس .

وأوضحت أن مصطفى البرغوثي يشارك في قيادة القائمة، والذي صرح اليوم بأن المبادرة كانت تتمنى أن تنجح الحوارات مع القوى الديمقراطية الأخرى لتشكيل قائمة باسم التيار الديمقراطي الذي نعتبر أنفسنا جزءا منه، ولكننا سنواصل العمل على تطوير وبناء هذا التيار و نشكر كل من قرر الانضمام لقائمتنا من المستقلين الديمقراطيين.

وأشارت إلى أن نسبة النساء في قائمتها 32% وأكثر من ثلثها من الشباب والشابات فيما يمثل التزاما بما طالبت به المبادرة برفع نسبة تمثيل النساء وأنها كانت تأمل أن يعدل القانون بتخفيض سن الترشح لإضافة شباب عمرهم أقل من ما هو محدد ب28 عاما.

و أكدت أن برنامجها يدعو إلى التغيير الشامل ومكافحة كل أشكال الواسطة والمحسوبية والتمييز بين الناس واحترام العدالة والتطبيق العادل للقانون و يشمل البرنامج السياسي الوطني الذي يركز على مقاومة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري وإنهاء الانقسام و البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي يركز على مكافحة البطالة و الفقر ورفع مستوى الدخل و البرنامج الديمقراطي الذي يدعو إلى الشراكة و الفصل الكامل بين السلطات ودورية الانتخابات وفتح الفرص أمام الشباب للمشاركة في القيادة واحترام حقوق المرأة و إصدار قانون حماية الأسرة.

وعبرت عن شكرها للجنة الانتخابات المركزية على تعاونها وعملها المتواصل لضمان نزاهة الانتخابات.