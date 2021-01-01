الصحة الإسرائيلية: تراجع الإصابات بكورونا والمرضى بحالة خطيرة

القدس المحتلة /سما/

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، تراجع الإصابات بفيروس كورونا خلال نعاية الأسبوع. وسُجلت أمس 229 إصابة بالفيروس، إثر إجراء قرابة 15 ألف فحص ونسبة الفحوصات الموجبة 1.4%، فيما سُجلت أول من أمس 518 إصابة بعد إجراء 47 الف فحص، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 1.1%. لكن في المقابل ارتفع مُعامل تناقل العدوى إلى 0.6.

ويرقد في المستشفيات 664 مريضا بكورونا، بينهم 458 مريضا بحالة خطيرة، فيما عدد الموصولين بأجهزة تنفس اصطناعي 209 مرضى. وتم تسرير 60 مريضا في المستشفيات في حالة خطيرة منذ أول من أمس. وبلغ عدد المرضى المؤكدين حاليا 9996.

وبلغت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا 6180 منذ بداية الجائحة، بينها أربع وفيات أمس، و10 وفيات أول من أمس. وتوفي 404 مرضى كورونا منذ بداية آذار/مارس الحالي.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أنه في هذه الأثناء تراجعت التطعيمات باللقاح المضاد لكورونا. وفي اليومين الماضيين تلقى قرابة 5500 مواطن الجرعة الأولى فيما تلقى 17 ألفا تقريبا الجرعة الثانية. وتلقى الجرعة الأولى أكثر من 5.2 مليون مواطن و4.7 مليون تلقوا الجرعة الثانية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن بلدة واحد توصف بأنها حمراء، وهي مسعودين العزازمة في النقب. وهناك 6 بلدات برتقالية، هي: كوكب أبو الهيجاء، حرفيش، بسمة، كعبية، لقية ومقيبلة.