الشرطة تفض 6 حفلات زفاف وتحرر مخالفات

جنين /سما/

فضت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية اليوم، 6 حفلات زفاف وقبضت على أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة حررت مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم الإلتزام بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة في جنين، وقامت بتحرير 40 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات .

وأضافت الشرطة، بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.