  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تفض 6 حفلات زفاف وتحرر مخالفات

الأحد 28 مارس 2021 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض 6 حفلات زفاف وتحرر مخالفات



جنين /سما/

فضت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية اليوم، 6 حفلات زفاف وقبضت على أشخاص لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة حررت مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم الإلتزام بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة في جنين، وقامت بتحرير 40 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات .

وأضافت الشرطة، بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

#الشرطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

متى موعد تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021 في جميع الدول

غزة: مؤشرات خطيرة على الوضع الوبائي.. وهذه الإجراءات مطروحة على الطاولة

معروف : الساعات القادمة تشهد إجراءات احترازية جديدة في قطاع غزة

هل يترشح نجل الرئيس "طارق عباس" للانتخابات التشريعية عن حركة فتح ؟

النخالة يبعث رسالة لقيادة حماس.. إليك تفاصيلها

غزة : ضحايا الكردي والروبي يطالبون حماس بحل ملفهم

هل دخلت سلالات جديدة من فيروس كورونا الى غزة ؟

الأخبار الرئيسية

سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواه وي

الصين تكشف تفاصيل جديدة عن مبادرتها الأخيرة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

نفق

ضابط اسرائيلي كبير يكشف عن التحدى الأكبر أمام اسرائيل في غزة.. ويصف الجهاد الاسلامي بـ"الضعيفة"!

لجنة الانتخابات توضح حالات رفض طلب ترشح القائمة الانتخابية

سري

صحفي اسرائيلي: "سري نسيبة" و "سمير المشهراوي " على رأس قائمة التيار الاصلاحي

وزيرة الصحة : 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1664 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل