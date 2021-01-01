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الأردن يرفع حالة التأهب بالعقبة جراء أزمة "السويس"

الأحد 28 مارس 2021 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يرفع حالة التأهب بالعقبة جراء أزمة "السويس"



عمان /سما/

رفعت الهيئة البحرية الأردنية، حالة التأهب في موانئ العقبة (جنوب المملكة)، مع توقعاتها برسو عدد كبير من السفن، في حال تم تعويم الباخرة الجانحة في قناة السويس المصرية، منذ الثلاثاء الماضي.

وقال مدير عام الهيئة محمد سلمان في تصريح صحفي، الأحد، إن "الهيئة وضعت خطة متكاملة لتفويج السفن القادمة من قناة السويس، في حال تعويم الباخرة الجانحة وفتح القناة".

وذكر سلمان بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن الهيئة "تتوقع تدفق أكثر من 13 سفينة، ستأتي مرة واحدة الى موانئ العقبة، محملة بالبضائع والحاويات والأغنام والسيارات والمواد الكيماوية".

والثلاثاء، واجهت سفينة حاويات ضخمة طقسا عاصفا أثناء سفرها شمالا في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية؛ ما أدى إلى جنوحها، وسد الممر المائي العالمي حتى اليوم.

وبين المسؤول الأردني أن موانئ العقبة على جاهزية للتعامل مع أي ظرف محتمل.

ويقدر عدد السفن العالقة بانتظار المرور عبر قناة السويس، بنحو 321 سفينة، بحسب تصريحات أوردها، السبت، رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع.

وقدمت عدة بلدان أبرزها تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات، عروضا لمساعدة مصر في إنقاذ السفينة الجانحة.

والسفينة الجانحة "إيفرجرين" مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرجرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

#الهيئة البحرية الأردنية #الاردن #قناة السويس

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