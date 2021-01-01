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سلفيت- الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويمنع استصلاح أراض

الأحد 28 مارس 2021 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت- الاحتلال يستولي على جرار زراعي ويمنع استصلاح أراض



سلفيت /سما/

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على جرار زراعي لمواطن من قرية مسحة غرب سلفيت، أثناء عمله في استصلاح أراضي المواطنين في خلة حسان غرب بلدة بديا.

وأفادت مصادر محلية، للوكالة الرسمية، بأن جيش الاحتلال اقتحم خلة حسان واستولى على الجرار الزراعي، ومنع المواطنين من استصلاح أراضيهم في تلك المنطقة.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال احتجز أيضا لعدة ساعات جرافة ومعدات شاحنة، قبل أن يعيدها إلى أصحابها.

يُشار إلى أن خلة حسان (4 آلاف دونم)، مهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، بهدف إنشاء مستوطنة جديدة تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية.

#قوات الاحتلال #جرار زراعي

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