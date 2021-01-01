قيادي بالتيار الإصلاحي: محاولات توحيد فتح باءت بالفشل.. وخلال ساعات شخصية بارزة تصل غزة

غزة /سما/

أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة "فتح"، النائب جهاد طمليه، أن التيار سيقدم قائمته للانتخابات التشريعية في مقر لجنة الانتخابات المركزية خلال الساعات القادمة، لافتاً إلى أن القائمة ستكون مغلقة على 132 مرشحا.

وقال طمليه في تصريحات صحفية: "إنّ القائمة ستضم نخبة من الشباب والشخصيات الاعتبارية والمثقفين والمناضلين مع حضور لافت للمرأة من كافة شرائح المجتمع بما يُمثل الجغرافيا الفلسطينية بشكلٍ جيد سواء القدس والضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة".

أما عن الشخصية التي ستترأس قائمة التيار، قال طميله: "إن الأمر سابق لأوانه، لكنها ستكون شخصية بارزة في التيار وتحظي بإجماع داخله".

وأشار إلى أنّ قائمة التيار ستحظى بحضور قوى للشباب وسيكون ممثلا بشكل حقيقي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، لأن المستقبل سيتمثل بهم.

وبين أنّ غالبية شباب التيار سيعودون إلى قطاع غزة باعتباره حق لهم، كاشفًا في ذات الوقت أنه خلال الساعات القادمة ستعود شخصية بارزة من التيار إلى القطاع، وأيضا سيعود جميع الشباب إلى القطاع.

وبشأن طبيعة البرنامج الانتخابي لقائمة التيار، قال: إن البرنامج سيكون جامع ويحاكي كل احتياجات المجتمع الفلسطيني، كما سيُركز على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضاياه الاقتصادية والسياسية والتنمية الاجتماعية، وكل قضايا شعبنا".

ونفى أنّ تحمل القائمة اسم أي حزب فلسطيني، مردفا: "نحن كانت لنا الأسبقية في الدعوة لوحدة حركة فتح، لنخوض الانتخابات موحدين؛ لأن تشرذم الحركة يضعفها، كما أن المستفيد الوحيد من ذلك هو الاحتلال والخصوم السياسيين، لكنّ كل المحاولات باءت بالفشل".