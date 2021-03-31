بالتعاون مع دائرة سلفيت.. جمعية مردا للتنمية تعقد ورشة عمل عن الانتخابات

سلفيت /سما/

نظمت جمعية مردا للتنمية اليوم ورشة عمل حول "الانتخابات التشريعية 2020-2021" بالتعاون مع دائرة سلفيت الانتخابية، وذلك لتوضيح قانون الانتخاب الفلسطيني للمشاركين، ومناقشة دور هيئات الرقابة، ومحددات الترشح، والدعاية الانتخابية، والاقتراع والفرز.

وأفتتح الجلسة نشأت عبد الفتاح مدير مشروع شاركني في جمعية مردة، حيث رحب بلجنة الانتخابات ممثلة بمدير دائرة سلفيت الانتخابية ماهر محمود، وعمر السلخي ممثل محافظة سلفيت وبالمؤسسات الشريكة والناشطين/ات الشبابيين/ات، شاكرا لهم مشاركتهم في هذه الورشة، مشيرا الى أهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية، لما له من اثر على التغيير والتنمية في مجتمعنا، موضحا اهمية التركيز على البرامج الانتخابية للقوائم والمرشحين، فدور المواطنين والمؤسسات لا ينتهي بانتهاء العملية الانتخابية، وانما ينشط دورهم في الرقابة والمتابعة على تنفيذ البرامج من باب المساءلة المجتمعية.

ومن جانبه قدم مدير دائرة سلفيت ماهر محمود نبذة عن لجنة الانتخابات المركزية والمهام التي تقوم بها والمراحل التي قامت بها وفق قانون الانتخابات والتي تسبق مرحلة الاقتراع الانتخابات التشريعية والمزمع عقدها 22/5/2021. وأشار ماهر الى مرحلة الترشح والتي تنتهي يوم الاربعاء القادم 31/3/2021 والتي تستمر لمدة 12 يوم. موضحا الشروط القانونية لترشح القوائم، كعدد المرشحين، وتمثيل النساء فيها، وفترة النشر والاعتراض للسجل النهائي وكذلك للقوائم والتي تسبق مرحلة الاقتراع وفق قانون الانتخابات. وتطرق ماهر الي دور المراقبين ووكلاء الهيئات الحزبية في المراقبة على العملية الانتخابية، مبينا حقوق وواجباتهم وأهمية الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بهم يوم الاقتراع . واشار ماهر الى يوم اقتراع الامن والذي يسبق يوم الاقتراع.