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غزة: وقفة طلابية تحت عنوان "أنا لست إرهابيًا"

الأحد 28 مارس 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وقفة طلابية تحت عنوان "أنا لست إرهابيًا"



غزة /سما/

 نظم طلاب من المرحلة الثانوية في ثلاث مدارس وسط قطاع غزة، اليوم الخميس، فعالية طلابية ضمن مبادرة "أنا لست إرهابيًا - أنا فلسطيني وطني"، تضمنت رفع صور وشعارات تؤكد على حق الفلسطينيين بأرضهم وتكشف جرائم الاحتلال وزيف ادعاءاته بوصفه الشعب الفلسطيني بـ "الإرهاب".

وشارك عشرات الطالبات والطلبة في الفعالية التي نظمت على طريق صلاح الدين الرئيس وسط قطاع غزة، حيث تم رفع العلم الفلسطيني، إلى جانب صور أطفال من الشهداء والجرحى والأسرى، وأخرى تظهر اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين، إلى جانب شعارات تظهر بنود من مواثيق دولية تظهر ارتكاب الاحتلال جرائم إرهابية كما يصنفها القانون الدولي.

وقال محمد الأسطل مدرس مبحث التاريخ لـ "القدس"، إن الوقفة تهدف للتصدي لمحاولات طمس الهوية الفلسطينية، وللتأكيد على أن هذا الجيل كما سبقه من الأجيال سيبقى محافظًا على الثوابت الوطنية.

وأشار الأسطل إلى أنه في المستقبل القريب سيتم تعميم المبادرة لتشمل جميع مدارس محافظات قطاع غزة، ولتمتد إلى محافظات الوطن بأكمله.

فيما قالت إحدى الطالبات، إن الرسالة التي يحملنها اليوم للعالم أن الفلسطينيين ليسوا "إرهابيين"، وأنهم سيواصلون جهودهم من أجل تحرير وطنهم وبناء مستقبل كبير لهم.

#غزة #قعالية طلابية

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