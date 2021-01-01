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المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثل برنامج الأغذية العالمي

الأحد 28 مارس 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثل برنامج الأغذية العالمي



رام الله /سما/

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نسخة من أوراق تعيين ممثل برنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر لدى دولة فلسطين.

واستعرض المالكي خلال اللقاء الذي عقده مع عبد الجابر بمدينة رام الله، اليوم الأحد، آخر التطورات الميدانية، مشيرا الى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم تؤثر سلبا على التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشاد بالعلاقات بين دولة فلسطين وبرنامج الغذاء الدولي، مؤكدا أهمية البرنامج في تخفيف المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في ظل الاحتلال، وخاصة الأسر الفقيرة.

وأبدى المالكي استعداد الوزارة دعم البرنامج في المحافل الدولية وتقديم كافة التسهيلات لنجاح مهامه، واستمرار وتعزيز التعاون بين الطرفين، متمنيا لممثله عبد الجابر النجاح في مهمته لدى دولة فلسطين.

#رياض المالكي #وزارة الخارجية #برنامج الأغذية العالمي

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