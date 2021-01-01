  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اتخابات الكنيست: لابيد يبادر الاتصال بالقائمة المشتركة...

الأحد 28 مارس 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتخابات الكنيست: لابيد يبادر الاتصال بالقائمة المشتركة...



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الاحد أن رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، طالب مسؤولون في القائمة العربية المشتركة الجلوس معه في إطار مساعيه لتشكيل حكومة إسرائيلية في المرحلة القادمة.
 
ونقلت معاريف عن مسؤولون في القائمة العربية المشتركة، قولهم: "في الأيام المقبلة سنلتقي مع يائير لابيد بناء على طلبه".
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، جرى لقاء في منزل لابيد قبل ظهر اليوم، مع القائمة العربية الموحدة، وذلك استمرارًا للقاء الذي جمع بينهما قبل الانتخابات بمبادرة من رئيس بلدية الطيبة شعاع مصاروة.

#القائمة العربية المشتركة #الانتخابات الاسرائيلية #يائير لبيد #تشكيل حكومة

الأكثر قراءة اليوم

متى موعد تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021 في جميع الدول

غزة: مؤشرات خطيرة على الوضع الوبائي.. وهذه الإجراءات مطروحة على الطاولة

"أكبر فضيحة سياسية في التاريخ"..ظهور أوراق الغش الخاصة ببايدن تثير جدلا واسعا

"طفح الكيل" قائمة جديدة تُسجل لدى لجنة الانتخابات المركزية

هل يترشح نجل الرئيس "طارق عباس" للانتخابات التشريعية عن حركة فتح ؟

النخالة يبعث رسالة لقيادة حماس.. إليك تفاصيلها

غزة : ضحايا الكردي والروبي يطالبون حماس بحل ملفهم

الأخبار الرئيسية

سري

صحفي اسرائيلي: "سري نسيبة" و "سمير المشهراوي " على رأس قائمة التيار الاصلاحي

وزيرة الصحة : 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1664 حالة تعافٍ

الصحة بغزة : الوضع الوبائي خطير للغاية وقد نلجأ لإجراءات قاسية

معروف : الساعات القادمة تشهد إجراءات احترازية جديدة في قطاع غزة

هل دخلت سلالات جديدة من فيروس كورونا الى غزة ؟

اعلان سما رسائل