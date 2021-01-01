اتخابات الكنيست: لابيد يبادر الاتصال بالقائمة المشتركة...

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الاحد أن رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، طالب مسؤولون في القائمة العربية المشتركة الجلوس معه في إطار مساعيه لتشكيل حكومة إسرائيلية في المرحلة القادمة.



ونقلت معاريف عن مسؤولون في القائمة العربية المشتركة، قولهم: "في الأيام المقبلة سنلتقي مع يائير لابيد بناء على طلبه".



وبحسب قناة "كان" العبرية، جرى لقاء في منزل لابيد قبل ظهر اليوم، مع القائمة العربية الموحدة، وذلك استمرارًا للقاء الذي جمع بينهما قبل الانتخابات بمبادرة من رئيس بلدية الطيبة شعاع مصاروة.