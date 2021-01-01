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الشرطة والنيابة تحققان بملابسات وفاة مواطن في سلفيت

الأحد 28 مارس 2021 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والنيابة تحققان بملابسات وفاة مواطن في سلفيت



سلفيت / سما /

باشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، في ظروف وملابسات وفاة مواطن يبلغ من العمر 27 عاما، من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه بعد ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة محافظة سلفيت بوصول جثة تعود لمواطن من بلدة قراوة بني حسان إلى مركز طبي ببلدة بديا، تحركت على الفور النيابة العامة وقوة من مركز شرطة بديا والمباحث العامة والتحقيقات إلى المركز الطبي .

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة ليتم تحويلها إلى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

#سلفيت #الشرطة #النيابة العامة #وفاة #لؤي ارزيقات

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