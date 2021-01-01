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صحفي اسرائيلي: "سري نسيبة" و "سمير مشهراوي " على رأس قائمة التيار الاصلاحي

الأحد 28 مارس 2021 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي اسرائيلي: "سري نسيبة" و "سمير مشهراوي " على رأس قائمة التيار الاصلاحي



القدس المحتلة / سما /

قال الصحفي الاسرائيلي في قناة كان العبرية  غال برغر اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يحتل "سري نسيبة" ، أحد أبرز المفكرين الفلسطينيين ، المرتبة الثانية على رأس قائمة التيار الاصلاحي الذي يقوده محمد دحلان في الانتخابات البرلمانية في مايو.

وأوضح أن دحلان ليس على القائمة ، لكن يده اليمنى سمير مشهراوي سيترأسها.

وأشار الى أنه في المراكز الخمسة الأولى  سيضم القائمة صحفي من غزة يبلغ من العمر 33 عامًا ، ورئيس نقابة الأطباء في الضفة الغربية ورئيس جامعة فلسطين.

و لفت الى أن القائمة سوف يتم عرضها خلال اليومين القادمين، و أكد أن القائمة حصلت على اسم رسمي وهي" قائمة الأمل والمستقبل"

#غال بيرغر #سمير مشهراوي #محمد دحلان #التيار الاصلاحي لحركة فتح #التيار الاصلاحي

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