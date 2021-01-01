صحفي اسرائيلي: "سري نسيبة" و "سمير مشهراوي " على رأس قائمة التيار الاصلاحي

القدس المحتلة / سما /

قال الصحفي الاسرائيلي في قناة كان العبرية غال برغر اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يحتل "سري نسيبة" ، أحد أبرز المفكرين الفلسطينيين ، المرتبة الثانية على رأس قائمة التيار الاصلاحي الذي يقوده محمد دحلان في الانتخابات البرلمانية في مايو.

وأوضح أن دحلان ليس على القائمة ، لكن يده اليمنى سمير مشهراوي سيترأسها.

وأشار الى أنه في المراكز الخمسة الأولى سيضم القائمة صحفي من غزة يبلغ من العمر 33 عامًا ، ورئيس نقابة الأطباء في الضفة الغربية ورئيس جامعة فلسطين.

و لفت الى أن القائمة سوف يتم عرضها خلال اليومين القادمين، و أكد أن القائمة حصلت على اسم رسمي وهي" قائمة الأمل والمستقبل"