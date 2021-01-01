للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية

وكالات / سما /

تحتاج المرأة، فوق سن الأربعين، إلى تناول بعض الفيتامينات الإضافية، بحسب ما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky المعنية بالشؤون الصحية.

تلعب الفيتامينات والمغذيات دورًا رئيسيًا في تحسين الصحة العامة والحفاظ عليها، خاصة بعد بلوغ سن الأربعين. ومن المحتمل أن الجسم لا يعمل بنفس الطريقة في سن الأربعين وما بعده كما كان في العشرين.

ويخضع الجسم لعدة تغييرات من بينها:

• تأثر كتلة العضلات

• زيادة الوزن بشكل أسرع

• احتمال التعرض لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وفي حين أنه من المهم دائمًا تناول الطعام صحي ومفيد، مهما كانت المرحلة العمرية، فإنه يصبح ضروريًا بشكل خاص حول سن 40 لأن هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه القواعد في التغيير (للجسم عامة وعملية الأيض بشكل خاص)، وتشمل قائمة الفيتامينات التي يوصي الخبراء بأن تحرص المرأة بعد سن الأربعين على تناولها:

-فيتامين B12

يعد أحد أهم الفيتامينات للمرأة فوق سن 40، لأنه ضروري لوظيفة الدم والدماغ الطبيعية. عندما تكون أصغر سنًا، يمتص الجسم الكمية الضرورية من فيتامين B12 من الأطعمة، ولكن مع التقدم في العمر تنضب مستويات حمض المعدة وتنخفض معدلات امتصاص فيتامين B12. ولهذا ينصح الأطباء والخبراء بالبدء في تناول مكملات فيتامين B12 إلى جانب تناول الأطعمة الغنية به. يقدر الاحتياج اليومي لفيتامين B12 للنساء فوق سن 40 بنحو 2.4 ميكروغرام. وتشتمل قائمة المصادر الغذائية الغنية بفيتامين B12 على اللحم البقري والكبد والدجاج وأسماك السلمون والتونة والمحار والحليب قليل الدسم والجبن والبيض والحبوب الكاملة.

2-فيتامين D

إن فيتامين D قابل للذوبان في الدهون ويختلف عن الفيتامينات الأخرى لأنه يمكن أن يتم امتصاص معظمه عند التعرض لأشعة الشمس. ويلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الكالسيوم في العظام. تم ربط نقص فيتامين D بمرض السكري وأمراض القلب والتصلب المتعدد وسرطان الثدي والقولون والمستقيم. يجب تضمين مكملات فيتامين D3 في النظام الغذائي، لتلبية الاحتياج اليومي منه للنساء فوق سن 40 والذي يقدر بـ15 ميكروغرام. ويتوفر فيتامين D في العديد من المصادر الغذائية مثل أسماك الماكريل والسلمون والتونة والجمبري والمشروم والحليب والزبادي والزبدة وزيت كبد سمك القد والبيض وعصير البرتقال الطازج والشوفان، بالإضافة إلى منتجات الصويا.



3-الكالسيوم

يوصف بأنه المعدن الوحيد الضروري لصحة العظام، خاصة مع التقدم في العمر. ويلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الصحة العامة أيضًا. يعد الكالسيوم ضروريًا لنمو العظام والحفاظ على قوتها بالإضافة إلى أداء وظائف القلب والعضلات والأعصاب بشكل صحيح وتعزيز تخثر الدم بشكل سليم. تبلغ متطلبات الكالسيوم اليومية للنساء فوق سن الأربعين 1200 مغم تقريبًا، وتحديدًا 1000 مغم يوميًا للنساء ما بين 40 إلى 50 عام و1200 مغم للنساء الأكبر من 50 عامًا. ويمكن الحصول الكالسيوم من الحليب واللبن والجبن والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ ومن البازلاء والفاصوليا المجففة والحبوب الكاملة المدعمة بالكالسيوم.

4-الحديد

ينتشر فقر الدم لدى النساء أكثر من الرجال، وبينما يحتاج الرجال إلى حوالي 8 ملغ من الحديد في نظامهم الغذائي اليومي، تحتاج النساء إلى ما يصل لـ18 ملغ. وعلى الرغم من أنه لا يتعين على النساء، فوق سن الأربعين، أن يشعرن بالقلق مثل النساء في سن الإنجاب عندما يتعلق الأمر بنقص الحديد، إلا أنهن ما زلن بحاجة إلى قدر لا بأس به من أجل الصحة العامة. يتوافر الحديد بمستويات جيدة في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الداكنة والفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش.

5-المغنيسيوم

إن المغنيسيوم هو معدن أساسي يعمل على استقرار ضغط الدم وهو مهم للغاية للنساء فوق سن الأربعين، وخاصة النساء المعرضات لخطر ارتفاع ضغط الدم. يساعد المغنيسيوم الجسم على امتصاص الكالسيوم وتعزيز وظائف العضلات والأعصاب والقلب. تُقدر الحصة اليومية الموصى بها من المغنيسيوم للنساء بعمر 40 سنة هو 310 ملغ. مع التقدم في العمر، تقل قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل كبير، لذلك يمكن أن يساعد تناول مكملات المغنيسيوم و/أو الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ والشوكولاتة الداكنة والأفوكادو والبقوليات مثل العدس والفول والحمص والبازلاء وفول الصويا والمكسرات مثل الكاجو واللوز والجوز والبذور مثل الكتان واليقطين والشيا والحبوب الكاملة والتوفو.

6-البوتاسيوم

وفقا للدراسات، يقلل تناول النساء بعد سن اليأس لكميات أكبر من البوتاسيوم في الطعام من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لكن لا ينبغي أن تزيد الجرعة اليومية من مكملات البوتاسيوم للنساء فوق سن 40 عن 3500 مغم. ويحذر الأطباء من الاستهلاك المفرط لمكملات البوتاسيوم، لأنه يمكن أن يلحق الضرر بالجهاز الهضمي والقلب.

يمكن الحصول على البوتاسيوم عن طريق تناول الموز والبرتقال والشمام والمشمش والغريب فروت أو السبانخ والقرنبيط المطبوخ والبطاطا والبطاطا الحلوة والمشروم والبازلاء والخيار والقرع والخضروات الورقية وأسماك القد والتونة والبقوليات وفول الصويا.



7-أوميغا-3

تساعد مكملات أوميغا-3 في تقليل التأثير السلبي للشيخوخة، مثل أمراض القلب والتدهور المعرفي. كما تسهم في خفض مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتقوية الذاكرة. تتراوح الجرعة اليومية الموصى بها من أوميغا-3 ما بين 250-500 مغم كحد أدنى.

وتتوافر أحماض أوميغا-3 الدهنية في أسماك السلمون والقد وزيت كبد القد والمحار والسردين والأنشوجة وبذور الكتان والشيا وعين الجمل وفول الصويا