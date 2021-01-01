  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يتلقى اتصال تعزية من الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي في الأردن

الأحد 28 مارس 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يتلقى اتصال تعزية من الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي في الأردن



غزة/سما/

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اتصال تعزية من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن المهندس مراد العضايلة بوفاة القائد الشيخ عمر البرغوثي "أبو عاصف"، والدكتور عدنان أبو تبانة، والدكتور ماجد الفرا، وغيرهم من القادة الذين رحلوا مؤخرًا.

وعبّر العضايلة باسمه وباسم أعضاء الحزب عن أحر التعازي والمواساة من رئيس الحركة وعموم الشعب الفلسطيني بوفاة قائد من قيادات المقاومة والنضال في فلسطين، مؤكدًا وقوف الجبهة والشعب الأردني إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، سائلًا المولى عز وجل أن يرزق ذوي الفقيد وإخوانه الصبر والسلوان.

#اسماعيل هنية #الامين العام لجبهة العمل الاسلامي #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

متى موعد تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021 في جميع الدول

غزة: مؤشرات خطيرة على الوضع الوبائي.. وهذه الإجراءات مطروحة على الطاولة

"سرقة الأرشيف الفلسطيني"..مهمة خاصة نفذها "المستعربون" داخل إحدى الوزارات الفلسطينية(فيديو)

"أكبر فضيحة سياسية في التاريخ"..ظهور أوراق الغش الخاصة ببايدن تثير جدلا واسعا

"طفح الكيل" قائمة جديدة تُسجل لدى لجنة الانتخابات المركزية

هل يترشح نجل الرئيس "طارق عباس" للانتخابات التشريعية عن حركة فتح ؟

النخالة يبعث رسالة لقيادة حماس.. إليك تفاصيلها

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1664 حالة تعافٍ

الصحة بغزة : الوضع الوبائي خطير للغاية وقد نلجأ لإجراءات قاسية

معروف : الساعات القادمة تشهد إجراءات احترازية جديدة في قطاع غزة

هل دخلت سلالات جديدة من فيروس كورونا الى غزة ؟

وزيرة الصحة: تحسن طفيف بالحالة الوبائية بالمحافظات الشمالية في فلسطين

اعلان سما رسائل