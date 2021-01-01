هنية يتلقى اتصال تعزية من الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي في الأردن

غزة/سما/

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اتصال تعزية من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن المهندس مراد العضايلة بوفاة القائد الشيخ عمر البرغوثي "أبو عاصف"، والدكتور عدنان أبو تبانة، والدكتور ماجد الفرا، وغيرهم من القادة الذين رحلوا مؤخرًا.

وعبّر العضايلة باسمه وباسم أعضاء الحزب عن أحر التعازي والمواساة من رئيس الحركة وعموم الشعب الفلسطيني بوفاة قائد من قيادات المقاومة والنضال في فلسطين، مؤكدًا وقوف الجبهة والشعب الأردني إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، سائلًا المولى عز وجل أن يرزق ذوي الفقيد وإخوانه الصبر والسلوان.