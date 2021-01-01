  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مديرية تنمية سلفيت تبحث تعزيز سبل التعاون المشترك مع المحافظة

الأحد 28 مارس 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

بحث محافظ  محافظة سلفيت اللواء د. عبدالله كميل مع مدير التنمية الاجتماعية بالمحافظة اياد الديك، تعزيز سبل التعاون المشترك.

وأثنى اللواء د. كميل على دور وعمل مديرية التنمية الاجتماعية وريادتها في العمل الاجتماعي في المحافظة وتطبيقاً لرؤية الوزارة في تحقيق العدالة الاجتماعية وصولا إلى التنمية الحقيقية التي تنعكس على أبناء هذه المحافظة ، وهنأ الديك باستلامه المهام الجديدة مديراً لمديرية التنمية الاجتماعية في سلفيت وتمنى له التوفيق.

 وأكد اللواء د. كميل على ضرورة بذل جهد مضاعف في تقديم الخدمات والرعاية لأبناء شعبنا وتعزيز صمودهم .

وبدوره شكر الديك محافظ سلفيت على حسن الاستقبال ،مؤكدا على تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها المساهمة في تمكين العائلات الفقيرة والمحتاجة وعلى التعاون المشترك بين المديرية والمحافظة وباقي مؤسسات المحافظة  لتحقيق التنمية والخدمة المثلى لصالح القضايا الاجتماعية والخروج من بوتقة الاحتياج إلى الإنتاج ومن الاعتماد على الإغاثة إلى الاعتماد على الذات وتطوير الخدمات التي تقدمها المديرية لتحقيق الخدمة للفئات المستهدفة .

 
#محافظ سلفيت #التنمية الاجتماعية #سلفيت

الأكثر قراءة اليوم

متى موعد تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021 في جميع الدول

غزة: مؤشرات خطيرة على الوضع الوبائي.. وهذه الإجراءات مطروحة على الطاولة

"سرقة الأرشيف الفلسطيني"..مهمة خاصة نفذها "المستعربون" داخل إحدى الوزارات الفلسطينية(فيديو)

"أكبر فضيحة سياسية في التاريخ"..ظهور أوراق الغش الخاصة ببايدن تثير جدلا واسعا

"طفح الكيل" قائمة جديدة تُسجل لدى لجنة الانتخابات المركزية

هل يترشح نجل الرئيس "طارق عباس" للانتخابات التشريعية عن حركة فتح ؟

النخالة يبعث رسالة لقيادة حماس.. إليك تفاصيلها

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1664 حالة تعافٍ

الصحة بغزة : الوضع الوبائي خطير للغاية وقد نلجأ لإجراءات قاسية

معروف : الساعات القادمة تشهد إجراءات احترازية جديدة في قطاع غزة

هل دخلت سلالات جديدة من فيروس كورونا الى غزة ؟

وزيرة الصحة: تحسن طفيف بالحالة الوبائية بالمحافظات الشمالية في فلسطين

اعلان سما رسائل