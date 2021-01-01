مديرية تنمية سلفيت تبحث تعزيز سبل التعاون المشترك مع المحافظة

سلفيت / سما /

بحث محافظ محافظة سلفيت اللواء د. عبدالله كميل مع مدير التنمية الاجتماعية بالمحافظة اياد الديك، تعزيز سبل التعاون المشترك.

وأثنى اللواء د. كميل على دور وعمل مديرية التنمية الاجتماعية وريادتها في العمل الاجتماعي في المحافظة وتطبيقاً لرؤية الوزارة في تحقيق العدالة الاجتماعية وصولا إلى التنمية الحقيقية التي تنعكس على أبناء هذه المحافظة ، وهنأ الديك باستلامه المهام الجديدة مديراً لمديرية التنمية الاجتماعية في سلفيت وتمنى له التوفيق.

وأكد اللواء د. كميل على ضرورة بذل جهد مضاعف في تقديم الخدمات والرعاية لأبناء شعبنا وتعزيز صمودهم .

وبدوره شكر الديك محافظ سلفيت على حسن الاستقبال ،مؤكدا على تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها المساهمة في تمكين العائلات الفقيرة والمحتاجة وعلى التعاون المشترك بين المديرية والمحافظة وباقي مؤسسات المحافظة لتحقيق التنمية والخدمة المثلى لصالح القضايا الاجتماعية والخروج من بوتقة الاحتياج إلى الإنتاج ومن الاعتماد على الإغاثة إلى الاعتماد على الذات وتطوير الخدمات التي تقدمها المديرية لتحقيق الخدمة للفئات المستهدفة .