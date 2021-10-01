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طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأثنين

الأحد 28 مارس 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأثنين



غزة/سما/

  أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، الأحد، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأثنين 29 مارس 2021.

وأفادت هيئة المعابر في بيان لها بأن السفر عبر معبر رفح غدا الأثنين سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة من الكشف السابق + الحافلة الاولى حتى الرقم(100) الكشف الجديد رقم (2021/10).

وشددت الهيئة على ضرورة التواجد غداً الساعة 8 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأشارت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مؤكدة أهمية إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (2021/10):

#السفر عبر معبر رفح #الية السفر عبر معبر رفح

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