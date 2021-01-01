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وزيرة الصحة : 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1664 حالة تعافٍ

الأحد 28 مارس 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1664 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%،  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 217، سلفيت 38، جنين 179، طولكرم 88، قلقيلية 53، طوباس 10، بيت لحم 41، الخليل 109، ضواحي القدس 19، رام الله والبيرة 100، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 857. 

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:  "نابلس 191، سلفيت 75، جنين 166، طولكرم 119، قلقيلية 156، طوباس 42، بيت لحم 149، الخليل 386، ضواحي القدس 81، رام الله والبيرة 163، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 123.

وتم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة الغربية: " نابلس 2، جنين 3، طولكرم 4، قلقيلية 1، بيت لحم 3، الخليل 6، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 2"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة. 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود  207 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 682 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 65098، بينهم 7048 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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