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التعليم بغزة تتحدث عن مصير العملية التعليمية في ظل وباء كورونا وامتحانات التوظيف

الأحد 28 مارس 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تتحدث عن مصير العملية التعليمية في ظل وباء كورونا وامتحانات التوظيف



غزة/سما/

أعلن رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية فى وزارة التربية و التعليم اليوم الاحد 28/3/2021، انه لن يتم اتخاذ أي اجراءات بخصوص العملية التعليمة في ظل ارتفاع اعداد الإصابات المتزايد في قطاع غزة .

وقال صالحية خلال تصريحات لصوت القدس ان هناك حالة من الاستقرار في العملية التعليمة ، والامور تجري على قدم وساق وفقا للإجراءات الوقائية المشددة .

واعرب صالحية عن املة ان لا نشهد مزيداً من الارتفاع في اعداد الاصابات ، حتى لا تتأثر العملية التعليمة.

وبشأن امتحانات التوظيف ، قال صالحية ان 46 الف خريج سيتقدموا لامتحانات الوظائف التعليمية التي أعلنتها الوزارة عبر التسجيل الإلكتروني الخميس القادم وفقا للإجراءات الوقائية .

وبين أن أعداد المُسجِلين ستكون موزعة على 124 قاعة في المديريات التعليمية السبع"، مشيراً إلى أنّ الوزارة تقوم بوضع الموازنات والتشكيلات المدرسية ومحددات الاحتياج حتى تستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من المقبولين.

#التعليم بغزة #وباء كورونا #امتحانات التوظيف #وزارة التربية والتعليم #رائد صالحية

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