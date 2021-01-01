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الاحتلال يعتقل سيدة وشابا ويقمع فعالية لمناسبة يوم الأم في القدس

الأحد 28 مارس 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سيدة وشابا بعد الاعتداء عليهما، وقمعت فعالية لمناسبة عيد الأم في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وقالت صابرين الصياد إحدى القائمات على الفعالية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت معرضا أقامه المركز النسوي في بلدة الطور لمناسبة يوم الأم في ملعب اللوثري من البلدة، وأجبرت المشاركين على مغادرة المكان بالقوة.

وأضافت ان قوات الاحتلال اعتقلت مديرة المركز النسوي في الطور إخلاص الصياد، والشاب مالك المغربي (26 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض.

يذكر أن قوات الاحتلال قمعت مطلع الشهر الجاري، فعالية نسوية لمناسبة الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي"، في بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت سيدتين واعتدت على المشاركات، واستولت على ملابس فلسطينية تراثية، ومحتويات المعرض.

#الاحتلال #القدس #بلدة الطور

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