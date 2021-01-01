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السعودية تعرض على مصر المساعدة لإنهاء أزمة سفينة قناة السويس

الأحد 28 مارس 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعرض على مصر المساعدة لإنهاء أزمة سفينة قناة السويس



الرياض/سما/

عرضت المملكة العربية السعودية، تقديم خدماتها لمصر لمساعدتها في إنهاء أزمة سفينة "ايفر غيفن" العملاقة، التي أغلقت قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، معربة عن ثقتها بإمكانية القاهرة في تجاوز الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، السبت، إن المملكة "تقدر بالغاً وتدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي".

وعبرت السعودية عن "ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تذخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة".


وأضاف بيان الخارجية السعودية أن "المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية"، مُشيرة إلى تواصل مستمر "لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر".

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قال السبت إن عدد السفن المنتظرة حالياً لعبور قناة السويس بلغ 321 سفينة في الشمال والجنوب ومنطقة البحيرات.

وأضاف أن العمل لإعادة تعويم السفينة يجري خلال الـ 24 ساعة يومياً، مشيراً إلى أن هناك توقيتات معينة لعمليات شد السفينة وأوقات أخرى لعمليات التكريك "الحفر حول السفينة" وفقاً لعدة عوامل منها المد والجزر.

#السعودية #قناة السويس #ازمة سفينة قناة السويس #سفينة ايفر غيفن #القاهرة #مصر

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