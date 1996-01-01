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أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

الأحد 28 مارس 2021 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل أسيران من مدينتي القدس والخليل، اليوم الأحد، عامين جديدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الأسير وائل يقين النتشة (55 عاما) من الخليل، دخل عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال، حيث اعتقل عام 2000، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".

وأضاف ان الأسير النتشة تعرض لتحقيق قاسٍ لأكثر من ثلاثة أشهر، كما تعرض قبل ثلاث سنوات لاعتداء من قبل السجانين في سجن "نفحة"، بعد مواجهته لسياسة التفتيش العاري، أثناء نقله من السجن، وواجه العزل الانفرادي، علما أنه وخلال سنوات اعتقاله فقد والدته.

كما دخل الأسير المقدسي أكرم إبراهيم القواسمة (47 عاما)، عامه الـ26 على التوالي في سجون الاحتلال، حيث كان قد اعتقل عام 1996، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.

ويعتبر الأسير أكرم من قيادات الحركة الأسيرة، ويقبع في سجن "ريمون"، علما أنه فقد والده خلال سنوات اعتقاله.

#سجون الاحتلال

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