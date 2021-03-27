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ما حدث اليوم كان مهزلة بكل المقاييس...تركي آل شيخ يهاجم التحكيم الإسباني

الأحد 28 مارس 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حدث اليوم كان مهزلة بكل المقاييس...تركي آل شيخ يهاجم التحكيم الإسباني



مدريد/سما/

شن تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، هجوما حادا على حكم مباراة فريقه أمام ليغانيس، مؤكدا أنه كان السبب في فقدان ناديه نقطتين هامتين في صراع العودة للدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "ما حدث اليوم كان مهزلة بكل المقاييس، لا يعقل أن يحدث هذا في الدوري الإسباني، خسرنا 8 نقاط بسبب التحكيم، إلى متى؟".



وتقدم ألميريا في المباراة بالدقيقة الـ90 عبر مانويل مورلانيس، غير أن حكم المباراة قرر احتساب ركلة جزاء بعدها بدقيقة واحدة لليغانيس أدركوا من خلالها هدف التعديل.

ورأى آل شيخ أن قرار الحكم كان ظالما بحق فريقهن معتبرا أن التحكيم الإسباني بشكل عام وقف ضد ألميريا عدة مرات هذا الموسم.

بعد التعادل استمر ألميريا في المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق دوري الدرجة الثانية الإسبانية برصيد 57 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحبي الصدارة إسبانيول وريال مايوركا.

فيما احتل ليغانيس، المركز الرابع برصيد 54 نقطة محافظا على حظوظه في التنافس على العودة إلى الليغا.

ويتأهل الفريقان اللذان يحتلان مركزي الصدارة والوصافة مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، على أن يلعب ملحق بين الثالث وحتى السادس تتقرر على إثره هوية المتأهل الثالث للدوري الإسباني الأول.

#تركي آل الشيخ #الدوري الاسباني #التحكيم الاسباني

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