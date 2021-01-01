"أبو نعيم": ارتفاع المنحنى الوبائي يدق ناقوس الخطر من جديد

غزة / سما /

​قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، إن قطاع غزة يشهد حالة متقدمة من الأمن والاستقرار.

وذكر أبو نعيم في تصريح صحفي في الذكرى الخامسة عشر لتشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة وإعادة بناء وزارة الداخلية، أن الوزير الشهيد سعيد صيام وضع أسساً وطنية ثابتة في بناء وزارة الداخلية.

وأوضح أنه أعطى توجيهاته لجميع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التشريعية.

وأضاف: "قطعنا الشوط الأهم في مواجهة جائحة كورونا، لكن ارتفاع المنحنى الوبائي يدق ناقوس الخطر من جديد".