لجنة الانتخابات : أي نشاط دعائي الآن مخالف للقانون

غزة / سما /

جددت لجنة الانتخابات اليوم الأحد، التذكير بأن القيام بأي نشاط أو فعالية قبل الفترة القانونية للدعاية الانتخابية يُعد مخالفة لأحكام القانون.

وقالت اللجنة في بيان إن القيام بنشر أخبار وإعلانات توضح البرنامج الانتخابي لمرشح أو قائمة مرشحة أو تنوي الترشح، أو تدعو بشكل مباشر أو غير مباشر للتصويت لصالح قائمة أو مرشح، قبل الفترة القانونية للدعاية الانتخابية يُعد مخالفة لأحكام القانون يترتب عليه عقوبات بموجب القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007.

وأشارت إلى أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ بتاريخ 30/4/2021 وتنتهي بتاريخ 20/5/2021، علمًا أن فترة تسجيل القوائم الراغبة بالترشح لخوض الانتخابات تنتهي مساء الأربعاء المقبل (31 آذار/ مارس)، ووفقًا للجنة الانتخابات فإن 4 قوائم تقدمت حتى الآن بطلبات الترشح.