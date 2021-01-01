أبوسلمية: غزة لم تسجل أي حالة من الطفرات المتحورة

غزة/سما/

قال رئيس لجنة الطوارئ في محافظة غزة د. محمد أبو سلمية، إنه لم تسجل في قطاع غزة أي حالة من الطفرات المتحورة، وذلك بسبب عدم وجود جهاز الفحص.

وأكد أبو سلمية خلال حديث إذاعي أن "سرعة انتشار الفيروس بسبب التراخي في اتخاذ إجراءات السلامة، وفتح مجالات الحياة أمام المواطنين والأعداد المرتفعة تزيد القلق".

وأوضح أن "الدراسة الأخيرة أثبتت أن الدرجة الأولى في زيادة نشر الإصابات هي صالات الأفراح وبيوت العزاء والمواصلات العامة ويأتي بعدها المدارس والمستشفيات".



وطالب أبو سلمية المواطنين التوجه لتلقي تطعيم اللقاح، وأكد "على عدم وجود أي آثار أو مضاعفات".

ويشهد قطاع غزة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.