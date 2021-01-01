  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبوسلمية: غزة لم تسجل أي حالة من الطفرات المتحورة

الأحد 28 مارس 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبوسلمية: غزة لم تسجل أي حالة من الطفرات المتحورة



غزة/سما/

قال رئيس لجنة الطوارئ في محافظة غزة د. محمد أبو سلمية، إنه لم تسجل في قطاع غزة أي حالة من الطفرات المتحورة، وذلك بسبب عدم وجود جهاز الفحص.

وأكد أبو سلمية خلال حديث إذاعي أن "سرعة انتشار الفيروس بسبب التراخي في اتخاذ إجراءات السلامة، وفتح مجالات الحياة أمام المواطنين والأعداد المرتفعة تزيد القلق".

وأوضح أن "الدراسة الأخيرة أثبتت أن الدرجة الأولى في زيادة نشر الإصابات هي صالات الأفراح وبيوت العزاء والمواصلات العامة ويأتي بعدها المدارس والمستشفيات".


وطالب أبو سلمية المواطنين التوجه لتلقي تطعيم اللقاح، وأكد "على عدم وجود أي آثار أو مضاعفات".

ويشهد قطاع غزة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

#ابو سلمية #غزة #فيروس كورونا #الطفرات المتحورة

الأكثر قراءة اليوم

متى موعد تاريخ ليلة النصف من شعبان 2021 في جميع الدول

غزة: مؤشرات خطيرة على الوضع الوبائي.. وهذه الإجراءات مطروحة على الطاولة

"سرقة الأرشيف الفلسطيني"..مهمة خاصة نفذها "المستعربون" داخل إحدى الوزارات الفلسطينية(فيديو)

"أكبر فضيحة سياسية في التاريخ"..ظهور أوراق الغش الخاصة ببايدن تثير جدلا واسعا

"طفح الكيل" قائمة جديدة تُسجل لدى لجنة الانتخابات المركزية

النخالة يبعث رسالة لقيادة حماس.. إليك تفاصيلها

هل يترشح نجل الرئيس "طارق عباس" للانتخابات التشريعية عن حركة فتح ؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : الوضع الوبائي خطير للغاية وقد نلجأ لإجراءات قاسية

معروف : الساعات القادمة تشهد إجراءات احترازية جديدة في قطاع غزة

حالة وفاة و857 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

هل دخلت سلالات جديدة من فيروس كورونا الى غزة ؟

وزيرة الصحة: تحسن طفيف بالحالة الوبائية بالمحافظات الشمالية في فلسطين

اعلان سما رسائل