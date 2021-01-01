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القطاع يشهد عنفوان الموجة الثانية

الصحة بغزة : الوضع الوبائي خطير للغاية وقد نلجأ لإجراءات قاسية

الأحد 28 مارس 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : الوضع الوبائي خطير للغاية وقد نلجأ لإجراءات قاسية



غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الوضع الوبائي في القطاع خطير للغاية نظرًا لارتفاع أعداد الإصابات والحالات الخطيرة في الفترة الأخيرة.

وذكر نائب مدير الرعاية الأولية بالوزارة مجدي ضهير أن "قطاع غزة يشهد حاليًا عنفوان الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تستمر لأيام مقبلة".

وأكد ضهير أن الوزارة تتابع مع لجنة خلية الأزمة والجهات المعنية تطورات الحالة الوبائية، مشيرًا إلى أنه قد يتم رفع توصيات باتخاذ إجراءات مشددة وقاسية في حال استمر منحنى الوباء بالارتفاع.

وشدد على أن التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية هي المخرج الأساسي لتقليل أعداد الإصابات بالفيروس.

يشار إلى أن قطاع غزة يشهد منذ نحو 10 أيام ارتفاعات متتالية في أعداد الإصابات وصلت خلال 24 ساعة إلى 857 حالة، بينما ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 110، وإجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المشافي إلى 184 حالة.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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