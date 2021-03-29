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الصحة بغزة تصدر اعلانا هاما للمواطنين بشأن التطعيم ضد فيروس "كورونا"

الأحد 28 مارس 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر اعلانا هاما للمواطنين بشأن التطعيم ضد فيروس "كورونا"



غزة/سما/

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، تنويهًا مهمًا للمواطنين يتعلق بالتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان صحفي ورد وكالة سما الاخبارية  نسخة عنه: "بناء على خطه وزاره الصحة في تطعيم المواطنين ضد جائحة كوفيد 19 نهيب بالمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عام، التوجه إلى المراكز الصحية لتلقي اللقاح مباشرة".

وأضافت: "وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين29/3/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12ظهراً وعلى مدار أيام الاسبوع من السبت إلى الخميس".
 
وشددت الوزارة على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

وبينت: "مراكز التطعيم هي محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا، محافظة غزة :- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة، محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة، محافظة خان يونس:- عيادة مسقط القرارة
محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة".

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #التطعيم ضد كورونا

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