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نيابة غزة تطلع وفدًا من عائلة العرعير على مجريات التحقيق بواقعة القتل ودورها في تحقيق العدالة

الأحد 28 مارس 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة غزة تطلع وفدًا من عائلة العرعير على مجريات التحقيق بواقعة القتل ودورها في تحقيق العدالة



غزة/سما/

استقبل رئيس نيابة غزة الجزئية -الدائرة الأولى- المستشار صلاح الدريوي وفدا من عائلة العرعير  بحضور وكلاء نيابة الشجاعية علاء الجدبة ومعين الوحيدي. 

وقدم رئيس النيابة تعازيه لعائلة المغدورين، وأطلعهم على مجريات التحقيق في حادثة القتل ودور النيابة العامة في إحقاق الحق وتكريس الاستقرار المجتمعي وتحقيق الردع بتقديم من اقترف الجريمة للعدالة لينال جزاء ما اقترفت يداه.

و استمع المستشار الدريوي لمطالب العائلة، وشدد على ضرورة ضبط النفس وعدم التأثير على مجريات التحقيق والانتظار لحين انتهاءه في الأيام القريبة.


وبين أن النيابات الجزئية تباشر بتعليمات من النائب العام بالتحرك على وجه السرعة، فور وقوع الجرائم الخطرة، لجمع الأدلة وإتمام التحقيقات وإنهائها والتأكد من سلامتها، وعرض الملف مباشرة لتدقيقه أمام النيابات الكلية والمكتب الفني، تمهيداً لإيداع القضية أمام المحكمة المختصة؛ والمرافعة والمدافعة أمام القضاء وصولًا للحكم العادل الرادع.



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#رئيس نيابة غزة #صلاح الدريوي #عائلة العرعير

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