الخالدي: ضغوط على الاحتلال لتسهيل الانتخابات بالقدس

غزة / سما /

قال جميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن هناك ضغوطًا تمارس على الاحتلال لتسهيل العملية الانتخابية في القدس المحتلة.

وبين الخالدي في حديث لإذاعة القدس المحلية بغزة، أنه وبالاتفاق مع الفصائل سيتم وضع خطة بديلة بهذا الشأن في حال رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس.

وبشأن القوائم الانتخابية، أكد الخالدي على أهمية تقديم قوائم الانتخابات مبكرًا خلال فترة الترشح، مشيرًا إلى أن هناك حسابات خاصة بكل قائمة رغبةً منها في التأجيل حتى اللحظة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك خمس قوائم تقدمت للجنة الانتخابات المركزية، والتأخر قد يأتي بضرر لبعض القوائم المتأخرة خلال فترة الترشح. كما قال.

وأضاف "تأخر الترشح يضع اللجنة أمام ضغوط من حيث أهمية دراسة الطلب وقبوله"، مناشدًا القوائم بالتقدم وانتهاز الفرصة المتبقية، اعتبارًا من صباح اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

وتابع "القائمون على عملية الترشح يدركون أهمية تصويب كل الأوضاع المتعلقة بالقائمة أو بمرشح القائمة ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك فترة زمنية محددة".