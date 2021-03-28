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في ظل انتشار وباء كورونا "القضاء الأعلى" يوضح طبيعة عمل المحاكم

الأحد 28 مارس 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل انتشار وباء كورونا "القضاء الأعلى" يوضح طبيعة عمل المحاكم



غزة/سما/

في ضوء استمرار الحالة الوبائية الخطيرة، وانسجامًا مع إجراءات الجهات المختصة الهادفة للحد من الانتشار الواسع لفايروس الكورونا، قرر مجلس القضاء الأعلى وبعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية البدء برفع تدريجي لوتيرة العمل وعليه سيكون الدوام اعتبارًا من اليوم الأحد 28/03/2021 حتى الخميس 01/04/2021 وفقًا لما يلي:

أولًا: تنظر الهيئات الحاكمة في القضايا المهيئة للسير بها وفق الأصول. 

ثانيًا: يقتصر عمل دوائر التفيذ على استرداد أوامر الحبس، وفك الحجوزات وتسليم الكتب المتعلقة بها، وتسليم الشيكات، وأية أمور أخرى مستعجلة لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس كل محكمة.


ثالثًا: يقتصر عمل دوائر الكاتب العدل على الكفالات العدلية، وسندات الرهن، وأية أمور أخرى مستعجلة لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس كل محكمة.

رابعًا: يشرف رئيس كل محكمة على تنفيذ البروتوكول الصحي خصوصًا فيما يتعلق بارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم النظامية.

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