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الأمن العراقي ينشر فيديو لحظة تفجير تاجر مخدرات نفسه شمال بغداد..شاهد

الأحد 28 مارس 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن العراقي ينشر فيديو لحظة تفجير تاجر مخدرات نفسه شمال بغداد..شاهد



بغداد/سما/

بث جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، مقطعا مصورا لعملية القبض على تاجر مخدرات "خطير" في منطقة الشعب شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر لروسيا اليوم ، إن "قوة من الأمن الوطني العراقي توجهت منتصف ليلة السبت إلى منطقة الشعب شمال العاصمة في واجب لاعتقال أحد أخطر تجار المهدرات في بغداد".

وأضاف، أن "قوة الاستطلاع الخاصة بالجهاز انتشرت في المنطقة وكانت ترصد عودة الهدف الذي كان في عملية نقل بضاعة، وكان ذلك بحوالي الساعة الثانية فجرا".

وأشار المصدر إلى أن "الهدف جاء عبر دراجة نارية، ومباشرة تحركت باتجاهه سيارات الأمن الوطني، وتمكنت من إيقافه من خلال الاصطدام بدراجته".

وتابع: "بعد الاصطدام به وقع على الأرض، ومباشرة قفز من السيارة أحد ضباطها وبطحه أرضا لاعتقاله، لكن تاجر المخدرات كان يحمل في يده قنبلة يدوية أخرجها وفجر نفسه والضابط معا وقتلا على الفور".


ووفقا للمصدر، فإن دراجة التاجر كانت تحتوي على قنابل يدوية وأسلحة، تفجرت بدورها وأصابت مسؤولا في فرقة الاعتقال عندما فجر التاجر قنبلته اليدوية".

#الامن العراقي #بغداد #تاجر مخدرات

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