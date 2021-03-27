بالفيديو: قرار تحكيمي يخرج رونالدو عن طوره ويرمي شارة القيادة

بلغراد/سما/

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غضبه بعد عدم احتساب هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب الصربي عقب صافرة نهاية المواجهة السبت، في تصفيات مونديال قطر 2022.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة استغل رونالدو خروج حارس صربيا، وسجل هدفا مثيرا للجدل، بعد أن سدد كرة تجاوزت خط المرمى بشكل واضح، قبل أن يبعدها مدافع صربيا، لكن حكم المباراة لم يحتسبها، مما أثار حفيظة "صاروخ ماديرا" الذي اعترض بشكل قوي، وتلقى بطاقة صفراء.

Je vais crier il a pas accordé le but à Ronaldo pic.twitter.com/5XPdlYs7JC — öld... (@Olvnho) March 27, 2021

وبعد نهاية المباراة ظهر رونالدو منفعلا بشكل كبير، حيث بدأ يلوح بيده في إشارة توحي بأن حكم المباراة قضى عليهم، وقام بإلقاء شارة القيادة أرضا.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021





وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال المدير الفني للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس إن الحكم اعتذر له عن الخطأ في غرفة تبديل ملابس الفريق وقال أنمه خجل.

وأخفق بطل أوروبا في كسب نقاط المباراة، بعد أن تقدم في الشوط الأول بثنائية نجم ليفربول دييغو جوتا، حيث نجح ألكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش في تعديل النتيجة لصربيا 2-2.

وتتصدر البرتغال المجموعة الأولى التي تضم بجانبها، كلا من إيرلندا، وصربيا، ولوكسمبورغ، وأذربيجان، كما تتواجد قطر بالمجموعة حيث تخوض مباريات إعدادية لا تحتسب نتائجها ضمن التصفيات.

يذكر أن تقنية الفيديو غير مطبقة في التصفيات.