بالفيديو: قرار تحكيمي يخرج رونالدو عن طوره ويرمي شارة القيادة

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غضبه بعد عدم احتساب هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب الصربي عقب صافرة نهاية المواجهة السبت، في تصفيات مونديال قطر 2022.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة استغل رونالدو خروج حارس صربيا، وسجل هدفا مثيرا للجدل، بعد أن سدد كرة تجاوزت خط المرمى بشكل واضح، قبل أن يبعدها مدافع صربيا، لكن حكم المباراة لم يحتسبها، مما أثار حفيظة "صاروخ ماديرا" الذي اعترض بشكل قوي، وتلقى بطاقة صفراء.

وبعد نهاية المباراة ظهر رونالدو منفعلا بشكل كبير، حيث بدأ يلوح بيده في إشارة توحي بأن حكم المباراة قضى عليهم، وقام بإلقاء شارة القيادة أرضا.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM