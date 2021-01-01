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حالة وفاة و857 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

الأحد 28 مارس 2021 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة وفاة و857 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الاحد تسجيل حالة وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 3215 فحصا مخبريا خلال إلى ٢٤ ساعة الماضية وهو ما يعادل 27٪ .
وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل حالة وفاة داخل مشافيها ليرتفع العدد الى 599 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.
وأشارت الصحة الى تعافي 123 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع إجمالي المتعافين 56363 حالة .
وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 62927 إصابة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5965 حالة.
وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 184 حالة فيما يبلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 110 حالة.
وتؤكد وزارة الصحة بغزة ان الموجة الثانية لفيروس كورونا تضرب قطاع غزة بشدة هذه الأيام مؤكدة انها رفعت توصية بإعادة الإغلاق يومي الجمعة والسبت اضافة الى إجراءات أخرى.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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