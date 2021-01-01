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قناة إسرائيلية تكشف عن عملية سرية لسرقة وثائق فلسطينية في رام الله

الأحد 28 مارس 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تكشف عن عملية سرية لسرقة وثائق فلسطينية في رام الله



القدس المحتلة / سما /


بثت القناة الإسرائيلية (13) برنامجاً خاصاً عن عملية إسرائيلية سرية لسرقة وثائق فلسطينية، ولكن تبين بعد البحث أن الخطة منشورة أصلاً على الإنترنت.

فمراسل القناة تسفيكا يحزقئيلي بث برنامجاً عن عملية نفذها عناصر من المستعربين بالمستوطنات قاموا بتغيير لوحات سيارة الى لوحة ترخيص فلسطينية وارتدوا ملابس المستعربين.

وقال أحد المستعربين إنه وضع خطة للدخول والخروج.

وزعم القائمون على هذه العملية، إن "الغنيمة" التي حصلوا عليها هي "مخطط كامل لإقامة الدولة الفلسطينية دون انتباه إسرائيل".

أما من قاموا بتنفيذها فهم "جنود في قوات الاحتياط معظمهم جنود ومستعربون يسكنون بمستوطنات الضفة الغربية" بحسب القناة الإسرائيلية.

وأضافت "قرر هؤلاء العمل من أجل الكشف عن المشاريع الفلسطينية وإحضارها للعلن بزعم "سرقة الأرشيف النووي الفلسطيني".

وتابعت "من أجل تنفيذ المهمة انضم اليات وهو ابن أحد جنود جيش جنوب لبنان الذي هرب من هناك عندما كان صغيراً" لافتةً الى ان حديثه باللغة العربية ساعد بتنفيذ العملية.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى ان العملية تمت تحت غطاء صحافية أجنبية وهي رونيت التي زعمت أنها تعمل بوكالة إعلام ببلجيكا وإنها تريد إعداد تقرير عن الفلسطينيين.

وتم تنفيذ عملية السرقة بمدينة رام الله.

وتزعم عضوة المستعربين أنه "اكتشفنا كيف ببساطة يتجاهل الأوروبيون السيادة الإسرائيلية" في إشارة الى إصرار الاتحاد الأوروبي على دعم المشاريع الإنسانية الفلسطينية في المناطق "ج".

وعرضت المحطة الإسرائيلية الخطة التي تمكن المستعربون من الحصول عليها.

ولكن تبين ان الخطة منشورة على الإنترنت تحت عنوان "الخطة التنموية المكانية الاستراتيجية لمحافظة القدس".
 

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