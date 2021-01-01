جبهة التحرير تعزي الشقيقة مصر بضحايا حادث القطارين وانهيار مبنى السويس

غزة / سما /

أبرقت جبهة التحرير الفلسطينة بتعازيها الحارة للشعب المصري حكومة وشعبا، وأهالي ضحايا الحادثين الأليمين اللذين وقعا أمس وأسفرا عن وقوع عشرات القتلى والجرحى سواء في حادث تصادم قطارين في مركز طهطا في سوهاج بصعيد مصر أو حادثة انهيار مبنى مكون من عدة طوابق في شارع جسر السويس شرق العاصمة المصرية جنوب القاهرة .



وعبرت التحرير الفلسطينية عن بالغ أسفها لهذا المصاب الجلل الذي طال العديد من الأسر المصرية وأودى بحياة العشرات وإصابة المئات وتشريد سكان المبنى المنهار متمنية أن يتجاوز الشعب المصري هذه المحن بأسرع وقت ممكن .



وتمنت الجبهة ممثلة بأمينها العام الدكتور واصل أبو يوسف وأعضاء مكتبها السياسي ولجنتها المركزية وكوادرها الرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم والشفاء العاجل للمصابين وعودتهم لأهلهم سالمين .