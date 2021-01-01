رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها تشييع أهالي رأس كركر جثمان الشهيد نوفل، وإصابة عشرات المواطنين خلال قمع مسيرة في كفر قدوم، واعتداء المستوطنون على كفر الديك وكفل حارس.

وأبرزت الصحف ايضا تسجيل 23 وفاة و1319 إصابة جديدة بـ"كورونا"، وأن 125 ألف جرعة من لقاحي"سينوفارم" و"استرازنيكا" ستصل خلال أيام.

وفيما يلي أبرز العناوين:

*"الحياة الجديدة":

- عضو الكونغرس الأميركي ماكولوم تندد بانتهاكات الاحتلال ضد شعبنا

- 23 وفاة و1319 إصابة جديدة بـ"كورونا" و125 ألف جرعة من لقاحي"سينوفارم" و"استرازنيكا" ستصل خلال أيام

- جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد خالد نوفل في قريته رأس كركر برام الله

- وزارة الصحة تدعو الأطباء للعودة إلى أماكن عملهم التزاما بالواجب الوطني

- "مكافحة الفساد": لا صحة لما ورد من تلقي موظفي الهيئة لقاح "فايزر"

- نيابة عن الرئيس: اللواء عطا االله يسلم العقيد عباس سويد ميدالية الخدمة الممتازة العسكرية

- البنك الدولي يقدم منحة بـ20 مليون دولار لتعزيز التنمية الرقمية في فلسطين

- لجنة الانتخابات تهيب بالقوائم الراغبة بالترشح عدم الانتظار لليوم الأخير للتقدم

- "الصحة العالمية" تحذر من قيام جماعات إجرامية بعروض لتزويد لقاحات كورونا

- مصرع 8 مصريين وإصابة 29 شخصا بانهيار عقار في القاهرة

- رئيس هيئة قناة السويس ينفي وقوع وفيات أو إصابات أو تلوث بالقناة بسبب جنوح السفينة

*"الأيام":

- "الوباء": وفاة 23 مواطنًا، ورصد 1319 إصابـة و125 ألـف جرعـة لقاح تصـل البلاد خلال أيام

- مؤشرات خطيرة على الوضع الوبائي في قطاع غزة بدء الإغلاق الليلي بكافة المحافظات لمواجهة الفيروس

- عشرات الاصابات خلال قمع مسيرة في كفر قدوم ومستوطنون يعتدون على كفر الديك وكفل حارس

- منافسو وخصوم نتنياهو يكثفون تحركاتهم لشطب فرصه في تشكيل الحكومة الجديدة

- عـضـو بالكـونـغـرس الأمــيركــي تـنـدد بانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

- لبنان: تظاهرة أمام قصر عون للمطالبة بحكومة من خارج المنظومـة الحاكمـة

- دراسـة تحـدد مـن هـم الأكثر استفـادة مـن لـقـاح "كورونــا"

- الجائحـة: وضـع وبـائـي "حـرج" فـي فـرنسـا وفرض قيود جديدة في دول عدة في العالم

- الأردن: 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بـ »كورونا«

*"القدس":

- أهالي رأس كركر يشيعون جثمان الشهيد نوفل، تشديد الخناق على القدس قبيل «عيد الفصح» اليهودي

- ذكرى مرور 16 عاما على رحيل عميد الصحافة الفلسطينية محمود أبو الزلف

- 23 وفاة و1319 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع و 125 ألف لقاح ستصل خلال أيام

- استعدادات في أراضي48 لإحياء يوم الأرض الخالد

- تشييع ضحايا حادث تصادم القطارين الـ 19 في صعيد مصر

- أوروبا تعلن "تعبئة عامة" استعدادا للموجة الوبائية الثالثة

- اجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني

- عضو الكونغرس ماكولوم تندد بانتهاكات الاحتلال ضد شعبنا