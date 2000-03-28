ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

أعلن مكتب إعلام الاسرى، صباح اليوم الأحد، بأن ثلاثة أسرى من الضفة المحتلة يدخلون اليوم أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي وهم:" الأسير محمد شادي الصوص (24 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه الثالث على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28/03/2019م، وهو محكوم بالسجن 3 أعوام وثلاث شهور.

والأسير وائل ياقين موسى النتشة (55 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه 22 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28/03/2000م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير شادي محمود محمد السوقية (39 عاماً) من جنين، يدخل عامه 19 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 30 عاما.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال مئات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وسط ظروف صحية ومعيشية صعبة للغاية، خاصةً مع انتشار فيروس كورونا.