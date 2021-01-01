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هل دخلت سلالات جديدة من فيروس كورونا الى غزة ؟

الأحد 28 مارس 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل دخلت سلالات جديدة من فيروس كورونا الى غزة ؟



غزة / سما /

رجّح عضو اللجنة الوبائية في قطاع غزة، د. يحيى عابد، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بسبب دخول سلالات جديدة، من قبل القادمين من الضفة ومصر ولبنان إلى القطاع عن طريق معبر رفح وبيت حانون.

وأكد د. عابد، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن هناك ارتفاعاً كبيرًا بعدد إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وهو ما ينذر بالخطر الشديد.

وبشأن وضع المستشفيات، قال إن هناك مستشفى الأوروبي في القطاع، والمستشفى والتركي، وهما مزودان بـ 500 سرير مخصصة لمرضى "كورونا".

وأضاف: "كنا على وشك إغلاق قسمي "كورونا" في الأوروبي والعودة إلى عمله بشكله الطبيعي، ومنذ ازدياد الحالات تراجعنا عن القرار.

وتابع: "وصلت إشغال الأسرة للحالات الحرجة المخصص لها 200 سرير إلى 54%، أما الحالات الاعتيادية والمخصص لها 300 سرير، وصل إشغال الأسرة 27%".

ومضى قائلا: "هناك متسع في المستشفيات ولكن إذا ما ارتفعت الوتيرة أكثر من ذلك، معنى ذلك أن هناك خطراً يهدد القطاع".

#فيروس كورونا #غزة

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