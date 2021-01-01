كحيل يُحذّر من التأخير في تسجيل القوائم الانتخابية: لن نُمدد فترة الترشح

رام الله / سما /

حذّر المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، من التأخير في تسجيل القوائم الانتخابية، لأن دراسة الطلبات بعد انتهاء المدة القانونية من الممكن أن تسبب الضرر لإحدى القوائم، لأنه لا يمكن التعديل وقتها.

وقال كحيل في حديث لإذاعة الأقصى، إن "لدينا حتى الآن قائمة حزبية واحدة وأربع قوائم مستقلة، وتم قبول ثلاث قوائم منها حتى الآن، وهناك قائمتان تحت الدراسة".

وأضاف: "لا يوجد أي إمكانية في تمديد فترة الترشح، لأن هذا له علاقة بجدول زمني، والمواعيد محكمة ولا نستطيع إضافة أي يوم".

وشدد على أن القوائم الانتخابية يجب أن تتقدم لنا خلال اليومين القادميْن على الأبعد، حتى نتمكن من دراستها ومعالجة أي خلل.

وفي سياق آخر، قال كحيل، إن خطة لجنة الانتخابات المركزية إجراء الانتخابية في القدس، شأنها شأن أي محافظة فلسطينية.

وأكد أنه "حتى اللحظة لم تبلغ السلطة بموافقة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس".

وقال كحيل: في حال لم يوافق الاحتلال على إجرائها في القدس، هناك خطة لدى الفصائل الفلسطينية لإجرائها.