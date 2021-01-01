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الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.34% خلال شهر شباط المنصرم

الأحد 28 مارس 2021 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.34% خلال شهر شباط المنصرم



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا نسبته 1.34% خلال شهر شباط 2021 مقارنة مع شهر كانون الثاني 2021أ، وبلغ الرقم القياسي العام 94.71 خلال شهر شباط 2021 مقارنة بـ93.45 خلال شهر كانون الثاني 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الإحصاء في تقرير نشره اليوم الأحد، الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا نسبته 1.36%، وبلغ 94.15 خلال شهر شباط 2021 مقارنة بـ92.89 خلال شهر كانون الثاني 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 1.13%، وبلغ 99.88 خلال شهر شباط 2021 مقارنة بـ 98.76 خلال شهر كانون الثاني 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وبين أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعاً نسبته 3.38%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 18.30%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 4.30%، وبلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 15.15 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 27.34 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 30.59 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 7.90 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 2.41%.

وأوضح الإحصاء أن هذا الارتفاع نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار بعض الخضروات، وبلغ متوسط سعر الزهرة 1.14 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 1.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر باذنجان صغير الحجم 1.80 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الأخضر 5.50 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.12 شيقل/كغم، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.61%، وذلك لارتفاع سعر البرتقال متوسط الحجم ليبلغ بالمتوسط 2.17 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 1.38 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 1.60%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 0.97%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.55%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 6.25%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 5.01%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، صناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بنسبة 3.86%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.61%، وأسعار صناعة المنسوجات بنسبة 1.88%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 1.25%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.08%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.55%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.70%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.42%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقرارا خلال شهر شباط 2021، واستقر الرقم القياسي على 97.79 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

#الإحصاء الفلسطيني #أسعار المنتج

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