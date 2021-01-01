حماس تنعى أحد قادتها البارزين في غزة د. يوسف فرحات

غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الأحد، "أحد قادة الحركة وعلم من أعلام الجهاد والمقاومة والدعوة" الدكتور يوسف علي فرحات "أبو الحسن"، الذي وافته المنية في مخيم النصيرات، بعد رحلة طويلة من الجهاد والعلم والعطاء.

وقالت الحركة في بيان وصل (سما): "إننا إذ نودع الشيخ القائد أبا الحسن؛ لنستذكر شخصية فريدة جمعت بين العلم والمقاومة، فقد قضى سنوات في سجون الاحتلال بتهمة المقاومة وتعرّض للتعذيب الذي كاد أن يقضي عليه وقتذاك".

وقدمت الحركة خالص التعازي والمواساة من عائلة الفقيد وتلاميذه ومحبيه وأهالي النصيرات وقطاع غزة وفلسطين، "فقد كان الدكتور يوسف حتى آخر أيامه حضناً دافئاً لإخوانه وتلاميذه، ومصدراً مهماً للعمل الدعوي والحكمة، ولم يقطعه المرض عن أداء مهامه، رافعاً شعار العلم والمقاومة ونصرة القدس والأقصى والمقدسات".

وأضافت "لقد شغل شيخنا الجليل "أبو الحسن" مناصب متعددة على مدار حياته، ابتداءً بالخطابة والصدوح بكلمة الحق، ومروراً بقيادته في المناصب الحركية المختلفة، وليس انتهاءً بإدارة الوعظ والإرشاد ومسؤول ملف القدس بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية".

وأشارت إلى أنه من الرواحل القلائل، وكان شعلة من النشاط والإخلاص والصدق والأخلاق العظيمة والعلم والثقافة المتميزة.

وعاهدت الحركة الله تعالى "على المضي قدما في طريق الجهاد والمقاومة حتى يأذن الله بإحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة".

وقررت الحركة من أجل السلامة العامة، أن تكون صلاة الجنازة على الشيخ فرحات "أبو الحسن" في تمام الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت الجديد في مسجد الشهيد عز الدين القسام بالنصيرات، داعية الجميع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية، ولبس الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم التزاحم، والحضور إلى المكان بدون سيارات.