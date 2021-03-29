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طقس فلسطين : ارتفاع درجات الحرارة

الأحد 28 مارس 2021 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف في معظم المناطق وباردا، ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2021/03/29 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2021/03/30 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 2021/03/31 يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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