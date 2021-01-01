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محافظ طولكرم: مراكز فحص كورونا في ارتاح واكتابا جاهزة لاستقبال المواطنين

السبت 27 مارس 2021 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طولكرم: مراكز فحص كورونا في ارتاح واكتابا جاهزة لاستقبال المواطنين



طولكرم /سما/

 أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر أن مراكز فحص كورونا في ضاحيتي اكتابا وارتاح جاهزة لاستقبال المواطنين. 

جاء ذلك بعد تلبية الكادر الطبي من الخدمات الطبية العسكرية لدعوة المحافظ ومديرية صحة طولكرم، لأخذ العينات من المراجعين للمركزين، بسبب إضراب نقابة الأطباء.

وأشاد أبو بكر بجهود الخدمات الطبية العسكرية، والأمن الوقائي وقيادة منطقة طولكرم، وكافة أركان المؤسسة الأمنية، على تلبية دعوته لفتح مراكز فحص الكورونا وتقديم الخدمات للمواطنين وإسناد مديرية الصحة، وتحديدا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة. 

وأثنى على جهود الأطباء والكادر الطبي والذين كانوا وما زالوا رأس الحربة في مواجهة هذا الوضع الصحي الصعب، موجها لهم الدعوة للعودة إلى عملهم لتقديم الخدمات للمواطنين.

#محافظ طولكرم #فيروس كورونا #مراكز فحص كورونا

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