أبو سيف: المسرح الفلسطيني قادر على إيصال رسالته السامية رغم التحديات

رام الله /سما/

قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن المسرح الفلسطيني وفي ظل التحديات التي يواجهها، قادر على إيصال رسالته السامية من قضايا سياسية واجتماعيه لجمهوره الفلسطيني.

وشدد أبو سيف في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للمسرح، على دعم الوزارة للمسرحيين الفلسطينيين خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، ووقف عدد من الفعاليات والعروض المسرحية، ما دفع عددا من المسرحيين لإطلاق مبادرات الكترونية يقدموا من خلالها عروضهم المسرحية.

ووجه أبو سيف التحية والتقدير في هذا اليوم إلى الحركة المسرحية خاصة في فلسطين، على دورها التاريخي من خلال توظيف المسرح الإبداعي في حركة الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني، وكذلك الاسهامات الكبيرة والكثيرة التي حققها المسرح والمسرحيين على المستوى الوطني والعربي والعالمي، الأمر الذي جعل من فلسطين الشعب والقضية حاضرة ومتقدمة في الفعل الثقافي العربي.