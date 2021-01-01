هيئة مكافحة الفساد: لا صحة لما ورد من تلقي موظفي الهيئة لقاح "فايزر"

رام الله /سما/

قالت هيئة مكافحة الفساد إن ما تم تداوله استناداً لما ورد على موقع معين حول تلقي موظفيها لقاح "فايزر"، ليس له أي أساس من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، ولسنا بصدد إطلاق الأحكام على نوايا من أورد الخبر.

وأضافت الهيئة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أنها تستمر وفي ظل الأوضاع الصحية التي يعيشها شعبنا بالقيام بمهام عملها بالحد الأدنى من الموظفين بما لا يتجاوز 30% حسب قرار مجلس الوزراء، وقد أصيب منذ نهاية شهر كانون أول من العام الماضي 50 موظفا بموجتين متتاليتين، ما يعني أنهم اكتسبوا المناعة التلقائية وليسوا بحاجة للتطعيم الآن.

وأكدت التزامها بالأولويات التي تحددها وزارة الصحة، وينطبق على موظفيها ما ينطبق على أبناء شعبنا.

ودعت الجميع إلى عدم زج اسم الهيئة في التجاذبات على خلفية الانتخابات، والتنافس بين مختلف التوجهات السياسية، مشددة على احتفاظها بحقها بمقاضاة من نشر هذا الخبر، أو أي أخبار تسيء لسمعتها وتستهدف شعبنا.