غزة: مؤشرات خطيرة على الوضع الوبائي.. وهذه الإجراءات مطروحة على الطاولة

غزة /سما/

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن مؤشر منحنى إصابات كورونا يتزايد بشكل يومي في قطاع غزة، ويشكل حالة قلق تدعو لاتخاذ الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد.

وقال معروف في تصريحات صحفية، إن هناك مؤشرات خطيرة تتعلق بارتفاع أعداد الحالات التي تحتاج إلى عناية طبية وعناية طبية فائقة، وقد تجاوزت المئة.

وأضاف أن هناك تقييم شامل يمكن أن يشمل المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتقال العدوى وكسر سلسلة الموجة الحالية التي من الواضح أنها في حالة ازدياد يومي.

وأوضح أننا بتنا على مشارف اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف بشكل أساسي المؤسسات والمرافق العامة، وهي إجراءات لن تختلف عن مجمل الإجراءات الماضية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات عامة وخاصة بتقييد عمل بعض المنشآت والمرافق، وهي موضوعة على طاولة صناع القرار بغزة، ووفق توصيات وتقييم وزارة الصحة، منبها إلى أن تلك الإجراءات تتعلق ببعض القطاعات والمنشآت في سبيل إعادة اغلاقها أو الإجراءات الاحترازية العامة.

وشدد على أن الأسواق العامة وصالات الأفراح وبيوت العزاء وحالة المخالطة العامة في المواصلات العامة، جميعها عناوين بدأ العمل فعليا من خلال الإجراءات السابقة للحد منها، وقد نشهد تطورا فيها من قبيل إغلاق الصالات وتقييد الأسواق الشعبية وإجراءات أخرى يتم تقييمها وفق وزارة الصحة.

ونبه الى أننا قد لا نحتاج الى جميع هذه الإجراءات اذا تم الالتزام من قبل افراد المجتمع بإجراءات السلامة، و بالتالي كلمة السر بيد المواطن