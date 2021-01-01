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مدير المستشفى غزة الأوروبي: إصابات "كورونا" تنذر بخطر.. والموجة الثانية تضرب بشدة

السبت 27 مارس 2021 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير المستشفى غزة الأوروبي: إصابات "كورونا" تنذر بخطر.. والموجة الثانية تضرب بشدة



غزة /سما/

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، مساء اليوم السبت، أن استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ينذر بالخطر ويجعل المستشفى أمام تحدي كبير.

وأضاف العقاد في تصريح لإذاعة "القدس" المحلية، أن المستشفى يستقبل بشكل يومي مزيد من الحالات من حيث الكم والنوع وتوصف الحالات بالحرجة وعدد كبير منهم بحاجة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي، موضحاً "لدينا "15" حالة على أسرة العناية المركزة داخل المستشفى و"50" أخرى في الأسرة الخطرة".

وأشار إلى أنه كمرحلة أولى مطلوب من المستشفى استيعاب "72" حالة، والموجود حالياً "50" مريض ولدينا القدرة على زيادة العدد إلى "150".

ولفت العقاد إلى أنه وبعد منتصف شهر مارس وتزايد حالة الإصابة بكورونا تم استنفار كافة الكوادر الطبية وترتيب التجهيزات للتعامل مع الواقع الجديد.

وشدد على أن خلية الأزمة تتابع المنحنى الوبائي وبناءاً على تطور الحالة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى للحيلولة دون تفاقم الأوضاع خاصةً وأن الموجة الثانية للفيروس المستجد تضرب غزة بشدة.

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