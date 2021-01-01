"الكورونا " أزمة الانسانية في الازمنة الحرجة.. بقلم: عبير المدهون

غزة /سما/

"ابقى في المنزل" كلمتين ليستا بالجديتين في قواميس اللغة وأكاد أجزم بأنهما باتتا الاكثر تداولا في وقتنا هذا وقد وترجمتا بكل اللغات . عبارة صغيرة حملت في طياتها الكثير من الصور والاحداث في دول العالم دون استثناء مقترنة بالكثير من القلق والحزن وارتفاع مستمر لأعداد الضحايا حول العالم . فالجميع على هذه الارض يستعد لمواجهة خطر فيروس لا نراه. فيروس كورونا، الّذي يمكنه أن يسبّب أزمة لإنجازات قرونٍ عدّة من التطوّر التقنيّ الهائل، وتهديداً لحياة الكوكب في أيّ لحظة. - إيمانويل كوتشا الفيلسوف الإيطالي يقول في مقالته عودة الإنسانية إلى البيت!



" تُذكِّرنا الفيروسات بأنّ لدى أيّ كائن القدرة على تدمير الحاضر وتأسيس نظامٍ غير معروف، وغير متوقّع. أخيراً، يكشف لنا فيروس كورونا أنّ الحياة تسخر من الحدود، ومن الكيانات السياسية، ومن التمييز بين الأجناس، وأنّها تمزج وتربط بين الجميع. إنّه يساهم في تحرُّرنا بشكل كبير."



في الواقع بات مفهوم الحماية من هذا الخطر الذي يشتعل كالنار في الهشيم يتمثل في مفهوم "العزل" وبالرغم من كونه مفهوما مؤدلجا الا انه يشكل القشة الوحيدة من الغرق . «البقاء في المنزل» هو فنّ ضدّ العدوى وليس موقفاً ضدّ أحد. إنّه ليس «عزلاً» كما يشير إليه الفرنسيون بمصطلح من القانون الجنائي (confinement) فالعزل كان عقوبة تتمثّل في حصر أو تجميع السجناء في زنزانة من أجل «احتواء» خطرهم.

ومن الجدير ذكره ان الوحدة في السابق اعتبرت فضيلة أرستقراطية للفلاسفة أو ترفاً أدبيّاً للرومانسيين أو مرضاً نفسيّاً ، لكنّ الوباء العالمي قد جرّدها من كلّ رمزية واضاف اليها معنا مختلفا. فإنّ الوحدة التي يفرضها الخوف الوبائي هي الوحدة التي لطالما كنا نطلبها ونتوق اليها انها تمرين اخلاقي للأفراد على الشعور بالأخر والتضامن معه وتعزيز قيم التعاطف والتآزر الانساني مما دفع بالكثير من الشباب والمؤسسات المجتمعية الى اطلاق المبادرات الاجتماعية لدعم المتضررين من حالة الاغلاق وحظر التجول. ومن الملفت أن نرى تلك الدول التي اجتاحها الوباء بكل قوته وخلف وراءه الكثير من الندوب والضحايا هي ذاتها الدولة التي تأزر إيطاليا الدولة التي فقدت السيطرة على جنون هذا الفيروس.

ومن المدهش ان الخوف المطْبق من الوباء أعاد إلى المنزل وظيفته الحقيقة وكسر التباعد الاسري والاغتراب الانساني انها فرصة ثمينة أوشكت الاجيال على فقدها .فرصة الاقتراب فرصة الحوار الاسري وحوار الشعوب بعيدا عن الحواجز والحدود. ومن جهة اخرى يرى البعض أن الأزمة البيولوجيّة المعولمة "كورونا" ساهمت في تعزيز التدابير الأمنية والتفتيشيّة والرقابيّة، وتقييد الحركة والحريّات

وهذا يتزامن مع مقال للفيلسوف الإيطالي، جورجيو أغامبين، يشير فيه إلى التناقض بين بيان المجلس القومي ويخفف من خطورة NRC الإيطالي للبحوث ، الذي ينفي وجود وباء كورونا في إيطاليا، ويخفف من خطورة المرض وأعراضه من جهة، ودور السلطات الرسميّة والإعلام في خلق حالة ذعر في إيطاليا وفي العالم، بحيث وخلال فترة قصيرة جداً، نجح الذعر متعاضداً مع التدبيرات الحكوميّة (الإغلاقات والحجر وتعليق الحياة اليومية) في تخليق تغيّرات جذريّة على أنماط حياة ملايين من البشر حول الكوكب . وينظر أغامبين إلى هذه التناقض، من خلال سياق سلطوي مستمر للاستمرار في التضخيم إلى تعظيم الذعر من كورونا على أنّه محاولة سلطوية لإعادة إنتاج وعي - ولا وعي الفرد والجماعة مفادها أنّ الطريق الوحيد لحماية الجسد والصحّة هو الاتباع الحريص لتعليمات النظام .ومن المهم ان نتوقف قليلا فربما هذا الفيروس لم يكن الاول في خطورته. ولو اعتمدنا الطاعونُ الكبير الذي عرفته أوروبا في القرن الرابع عشر وأودى بثلث سكانها، سنتساءل عن سبب هذا الضخ الاعلامي المتواصل حول خطورة هذا الوباء مما دفع بالناس الى التدافع على شراء السلع ومنتجات التعقيم والوقاية في شتى الدول. وعلى مدى الألف سنة الماضية، أدّى كل وباء كبير إلى تغييرات جوهريّة داخل أنظمة الأمم السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية ، وداخل الثقافات والمجتمعات ليعيد هيكلة القوى ومكامن السلطة على الكوكب الذي بات يعاني من التلوث والاحتباس والتغير المناخي الذي أحدثه النشاط الانساني الامسؤول تجاه الطبيعة . ومما لا شك فيه ان الفيروس الجديد يعري العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والإنسان، و ينتقد أيديولوجية الدول الاستهلاكية، و يدفعنا الى اعادة النظر في اهمية القطاعات الاقتصادية التي أظهرت تعاطفها مع الناس، كقطاعات الصحة، والمشافي، والتغذية والتعليم والبيئة .

ماذا يعني ان تكون على مسافة امنة؟ تساؤلا لم تطرحه المجتمعات التي تغرق يوما بعد يوم في حداثة القرن بكل مكوناته من عولمة وهيمنة الرأس مالية الاقتصادية التي تحكم الارض ومن عليها . في ضوء جائحة "الكورنا " التي تعصف العالم علينا ان نعيد طرح هذا التساؤل مجددا لحماية مساحة «المناعة» التي تُبقي «جسماً صحيحاً» في مأمن على نفسه من «العدوى». ومن الواضح ان احترام المسافة الاجتماعية في ظل الجائحة التي نعايشها يطفو على السطح من جديد تلك المسافة التي كدنا ان نفقدها في ظل ثورة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي الامر هنا مختلف علينا كأفراد وجماعات ان نعيد النظر في ضرورة احترام هذه المسافة علينا ان نقف بانتظام وبمسافة تكفل للآخر مساحته الحرة . ليس ذلك وحسب بلى ان الحكومات ايضا باتت تقف على مسافة من شعوبها لتقف بكل شفافية وتقول الحقائق فلا مجال في ظل هذه الجائحة الا ان نحترم الحقوق والواجبات .



أثر الظهور المفاجئ لفيروس كورونا الجديد بشكل كبير على الحياة الاجتماعية والأداء الاقتصادي ليس في الصين وحسب بل امتدت رقعته لكل دول العالم وعلى رأسها الدول العظمى التي تجيد جيدا كيف تحرك خيوط الدمى في مسرح السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا. في الواقع استطاعت جائحة الكورونا ان تخلق ثقافة المواجهة وقد تختلفُ طريقة مواجهة المرض من مجتمع إلى آخر ويلعبُ مستوى الوعي دوراً مهماً في هذه المعركة بينما تحاولُ المجتمعات المتقدمة تحويل هذه الأزمة إلى طفرة علمية وينهمكُ علماؤها على دراسة طبيعة الفايروس والبحث عن علاج و عقار يحمي البشرية .تنشغل مجتمعات أخرى في تكديس السلع ومحاربة الاشاعات والتعامل مع الجائحة بطريقة هستيرية لتزيد من حدتها . بالعودة إلى قضية الكورونا أشار الكاتب المغربي حسن الوزاني في مقال سابق في “العرب” إلى أن هذا الفايروس خلق نمطا اجتماعيا جديدا في الصين مثلا، حيث ازداد الإقبال على تنزيل الكتب الإلكترونية، كما ارتفعت نسبة الإقبال على التطبيقات الترفيهية مثل ألعاب الفيديو بشكل كبير. وفي ذات السياق اظهرت الجامعات العريقة تشاركا مجتمعيا في اتاحتها لروابط الكتب والابحاث المجانية للقراء كخطوة مهمة للتأكيد على انه لا يمكن مواجهة جائحة بحجم الفايروس المستجد من دون ثقافة، الثقافة هي الباب الأول الذي من خلاله يمكن التصدي للآثار النفسية والاجتماعية التي هي أكثر عمقا وخطورة من الآثار الطبية.

إذن الفايروس ليس فقط حالة طبية، وليس مجرد وباء تحول إلى جائحة ترعب الناس، وتذكرهم بوباء الطاعون الذي عانت منه أوروبا وبالحمى الإسبانية التي قتلت ملايين البشر، وليس مؤشرا على الانهيار الاقتصادي المحتمل في ضوء الخسائر الكبيرة لكبرى الشركات في معظم الدول بل تعدى ذلك الى خلق تأثيرات كبيرة، وخاصة في تغيير أفكار الناس وبنية المجتمعات في عالم يتسم بالتكنولوجيا والتطور.

هنا يجبُ تفسير هذه الأزمة من مستوى آخر بدلاً من الاستسلام لمتاهة الخوف لطرق العديد من التساؤلات حول واقع التعليم في الدول وعلى رأسها الدول النامية وما لذي يمكنها فعله في حال امتدت الازمة التي خلقها الفيروس وتسبب وفق احصائية منظمة اليونيسكو الدولية الى زيادة أعداد الأطفال والشباب والكبار الذين انقطعوا عن الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. وقد أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن إغلاق المؤسسات التعليمية ، سعياً منها إلى الحدّ من هذه الجائحة العالمية.

ووفقاً لما رصدته اليونسكو، فقد قام أكثر من 100 بلد بإغلاق المدارس في جميع أنحائه، مما أثر في أكثر من نصف طلاب العالم. وقامت عدة بلدان أخرى بإغلاق المدارس في بعض المناطق فيها، وإذا ما لجأت هذه البلدان إلى إغلاق المدارس والجامعات على الصعيد الوطني وتعمل اليونسكو على تقديم الدعم الفوري إلى البلدان محاولة للحدّ من اضطراب العملية التعليمية إلى أقصى حدٍّ ممكن، وتسعى إلى تيسير استمرارية التعلّم، ولا سيما بالنسبة إلى السكان الأضعف. وذكرت أن دولا في أنحاء العالم تسارع إلى ملء الفراغ بتقديم دروس مباشرة عبرالفيديو، إضافة إلى عدد من الحلول المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة ويبقى التحدي الاكبر الذي تواجه الدول بكل اختلافاتها وامكاناتها تحديا لواقع التعليم عن بعد وجدوى ما تقوم به على مستوى صناعة السياسات التعليمية .ليس ذلك وحسب بل دفعت اجراءات الحجر المنزلي الى العمل عن بعد ايضا وامكانية الاستمرار في مواجهة خطر التفشي دون توقف للحياة . وبالنظر الى النموذج الصيني في مواجهة الازمة فقد استطاعت الصين استئناف العمل والإنتاج بالرغم من الصعوبات في ظل عدم السيطرة بالكامل على الوضع الوبائي، وبالتالي فإن كيفية القيام بمحاربة الوباء واستئناف الإنتاج في آن واحد هو اختبار رئيسي لجميع الدول

و على الرغم من التحديات والصعوبات، فهناك قول صيني مأثور مفاده بأن "الوسائل أكثر من العقبات دوما"، وطبقت الحكومة المركزية والحكومات المحلية على التوالي سياسات لتخفيض الضرائب وأقساط الضمان الاجتماعي من أجل تخفيف أعباء المؤسسات، وعلقت الطرق السريعة في الصين تحصيل الرسوم من أجل ضمان النقل والخدمات اللوجستية، كما طبقت سلطات الجمارك والضرائب الصينية سياسات ضريبية تفضيلية قصيرة الأجل لشركات التصدير.

مما لا شك فيه ان هذا الوباء العالمي بالرغم من كل تداعياته السلبية على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للشعوب بكل اختلافاتها ودياناته و ثقافاتها و أيدولوجياتها وبالرغم من الخطورة التي يفتك بها هذا الفيروس على كبار السن حول العالم الى انه استطاع وبإجماع المفكرين والمثقفين والكتاب حول العالم ان يوحد العالم ويبعث الانسانية وقيم المحبة والتعاضد من جديد كما وانه اصبح قادرا على اسكات المدافع والقذائف واعطاء الهدنة للصراعات والنزاعات في الكثير من مناطق العالم وبات قادرا على اثبات فشل العولمة الاقتصادية والرأسمالية المتطرفة التي تحكم العالم بجنون فربما هناك فرصة في المستقبل لإعادة تشكيل العالم من جديد وتقديم نموذجا انسانيا للدول في ظل الطوارئ والكوارث بعيدا عن فكرة الصوت الواحد والمصلحة الاحادية الجانب .